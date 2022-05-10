مهرجان الشارقة القرائي يعود ببانوراما ملونة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق غداً الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يستمر حتى 22 الجاري، تحت شعار «كوِّن كونك»، إذ يقدم المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، للأطفال واليافعين العديد من الفرص، ومنها تجديد مكتباتهم المنزلية ورفدها بأحدث القصص والروايات والكتب المصورة، من خلال انتقاء ما يناسبهم من الإصدارات التي تشارك بها 139 دار نشر من 12 دولة عربية وأجنبية، تعرض أحدث أعمالها من الكتب المصوّرة، والوسائل التعليمية التي تقدمها دور النشر والمراكز والمؤسسات المتخصصة بكتب الأطفال من مختلف المراحل العمرية.

ويحفل المهرجان بورش عمل تنمي مواهب أجيال المستقبل، وتعزز روح الابتكار لديهم، بالإضافة إلى فرص حضور الفعاليات والعروض الترفيهية المسرحية والغنائية والموسيقية، والمسابقات التي تبرز الموهوبين في الفنون المختلفة.

وأمام الأطفال وعائلاتهم فرصة الاستمتاع خلال أيام المهرجان بأكثر من 1900 فعالية متنوّعة، من بينها اللقاء بالنجم المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال للأطفال، وحضور حفل ملحن ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان الذي يستعيد أجمل أغاني مسلسلات الكارتون القديمة، ليبعثها من جديد في ذاكرة جمهور المهرجان وعشّاق أغاني مسلسلات الأطفال التي لاتزال تسكن ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

وصمم المهرجان مجموعة من الورش تجمع بين التعليم والترفيه، وتجعل الأطفال يطورون مهاراتهم في أجواء من المرح.

ويمكن لأولياء الأمور الذين يلمسون توجه أطفالهم نحو الرسم اصطحابهم إلى المهرجان، ليتعرفوا إلى أعمال معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل الذي يضم في هذه الدورة بانوراما ملونة تجمع رسوم 296 فناناً من 48 دولة عربية وأجنبية، وتصاحبه 23 ورشة عمل، تقدم للصغار أساسيات فن الرسم، وتحقق لهم فرصة اللقاء برسامين محترفين، يضعون أمامهم خبرتهم ويعلمونهم أسرار الرسم من خلال ورش العمل.

• الحدث صمم مجموعة كبيرة من الورش المختارة بعناية، لتجمع بين التعليم والترفيه.



• 139 دار نشر من 12 دولة عربية وأجنبية، تعرض أحدث أعمالها من الكتب المصوّرة في المهرجان.

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