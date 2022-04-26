نصـائـح مثالية للعناية بالشعر في العيد

المصدر: الإمارات اليوم

مع اقتراب موعد احتفالنا بالمناسبات والأعياد، مثل عيد الفصح وعيد الفطر، تبحث جميع النساء عن طرق تجعل من إطلالتهن كاملة، والعناية بالشعر إحدى أهم هذه الخطوات.

تعتمد تصفيفة الشعر الجيدة على مدى صحة شعرنا، إضافة إلى الروتين والعناية التي تتبعينها. إليك بعض النصائح السريعة من «فاتيكا» لتمنحك شعراً صحياً وجميلاً في الوقت المناسب:

1- استخدمي قناع الشعر مثل حمام الزيت قبل الاستحمام واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. جربي أقنعة حمام الزيت من «فاتيكا» الغنية بالمكونات الطبيعية مثل جوز الهند والأرغان.

2- استخدمي لغسيل شعرك شامبو الزيت، فما عليك إلا تدليك شعرك لبضع دقائق وشطفه بعدها مجموعة شامبو الزيت من «فاتيكا» غنية بخيرات الأفوكادو والكركديه وزبدة الشيا.

3- أضيفي القليل من البلسم إلى أطراف شعرك فقط واتركيه لبضع دقائق ثم اغسليه بالماء. جربي مجموعة بلسم «فاتيكا» المتنوّعة، مثل اللوز والعسل والزيتون والحناء وغيرها من العناصر الغنية.

4- استخدمي كريم التصفيف لإعطاء شعرك المظهر النهائي المثالي مجموعة «فاتيكا» لكريمات تصفيف الشعر غنية بعدة مكونات مغذية، مثل: الحبة السوداء والعسل والخروع.

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