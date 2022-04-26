«كيرت جيجـر» تطلق تشكيلة العـيد

المصدر: الإمارات اليوم

أطلقت «كيرت جيجر»، العلامة الراقية للأحذية والإكسسوارات، التي تتخذ من لندن مقراً لها، تشكيلة رمضان المُصغّرة احتفالاً بقدوم العيد. وتضم التشكيلة عدة تصاميم من أحذية الكعب المنخفض المفتوحة من الخلف، التي لاقت رواجاً كبيراً في المنطقة، حيث تتوافر بأربعة ألوان مختلفة، وتجمع بين اللمسات الأنيقة والطابع العملي، ما يجعلها خياراً مثالياً للسيدة العصرية.

وتشكّل قطع التشكيلة إضافة فاخرة إلى الإطلالات الرسمية في رمضان، فهي مزيّنة بتفاصيل مميزة من قطع الكريستال المستوحاة من أجواء الليالي العربية الساحرة. وتعيد التشكيلة طرح التصميم الكلاسيكي بلمسات عصرية تتماشى مع موضة اليوم وتفضيلات المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news