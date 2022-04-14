55% من سكان أبوظبي يمارسون القراءة بشكل منتظم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف استطلاع أجراه مركز الإحصاء – أبوظبي، عن ارتفاع نسبة سكان الإمارة الذين يمارسون القراءة بشكل منتظم خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ ارتفعت من 38% لتتجاوز 55% في عام 2022.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أشار 92% من السكان إلى أن المؤسسات المعنية في إمارة أبوظبي قامت بدورها في غرس ثقافة القراءة لدى أفراد المجتمع. وبلغ متوسط عدد ساعات القراءة المخصصة لأداء مهام العمل 20 ساعة شهرياً، فيما وصل متوسط عدد ساعات القراءة لأغراض غير الدراسة والعمل في 2022 إلى 25 ساعة شهرياً.

وأظهرت النتائج أن 61% ممن لا يمارسون القراءة بشكل معتاد ومنتظم، يرون أن أحد أهم الأسباب هو عدم وجود الوقت الكافي لديهم.

وأظهر الاستطلاع أن 79% يفضلون الإنترنت مصدراً للقراءة، وأن أكثر من نصف السكان يعتبرون أن الكتب المطبوعة مازالت ضمن المصادر المفضلة لديهم.

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