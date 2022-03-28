دراسة جديدة : تفتيت حصوات الكلى في 10 دقائق

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

توصلت دراسة جديدة إلى علاج أقل إيلاما في تفتيت حصوات الكلى في غضون 10 دقائق حيث تعتبر أكبر سرعة من العلاجات المتاحة حاليا ، و ذلك عن طريق موجات فوق صوتية منخفضة السعة وعالية التردد.

وبحسب الدراسة التي طورها جوناثان هاربر من جامعة واشنطن في سياتل وزملاؤه يمكن أن تؤدي هذه الموجات إلى تفتيت الحصوات ، مما قد يوفر طريقة أسرع وأقل إيلاما لتمرير الحصوات في البول دون جراحة، و أطلق على هذه الطريقة تفتيت الحصوات

بموجة انفجارية (BWL) و يمكن القيام بها دون الحاجة إلى تخدير المرضى.

و وفقا لموقع "newscientist" خضع 19 شخصا للدراسة منهم من تم تجربة التقنية الجديدة BWL عليهم حيث تم تفتيت 25 حصوة بمدة تصل إلى 10 دقائق، وحوالي 90 في المائة من حجم الحصى جزأت، من ما يصل إلى 12 ملم إلى أقل من 2 ملم مما يشكل

ألما أقل و ذلك لأنها أصغر حجما من الحصوات التي يتم إخراجها في التقنية التقليدية SWL التي يبلغ قطرهها 4 مم .

حصوات الكلى عبارة عن بلورات تتكون عندما تتجمع الفضلات في الدم في الكلى و تسبب الحصوات ألما شديدا في البطن إذا علقت في الكلى أو الحالب، وهو الأنبوب الصغير الذي يربط الكلى بالمثانة.

ويتم علاجها غالبا عن طريق تفتيتها بموجة الصدمة (SWL)، والتي تتضمن توصيل موجات فوق صوتية عالية السعة وذات تردد منخفض إلى الحجر لمدة تصل إلى ساعة، وعادة عندما يكون الشخص تحت التخدير في بعض الأحيان تتطلب وجود حصوات كبيرة إلى

الجراحة.

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