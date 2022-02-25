قتل عامل و« شطر جثته لنصفين» بسبب خلافات

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

كشفت تحريات مباحث الجيزة غموض إختفاء عامل عن منزله منذ 10 أيام حيث كان يعمل في مصنع للمنظفات الصناعية و تبين أن صاحب المصنع أنهى حياته ذبحا وتخلص من الجثة بدفنها في أطراف «مدينة 6 أكتوبر» بمصر وفقاً لما نقلته صحيفة «المصري اليوم»

و تم استخرج الجثة، و تبين أنه تم شطرها لنصفين، وقررت النيابة العامة بنقلها إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم في الحادث.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات نشبت بينهما، والقيام بتقطيع جثته ودفنها بمنطقة «الشيخ زايد» على أطراف « مدينة 6 أكتوبر» .

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