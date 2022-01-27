أردني يدلّل زوجته بالتزلج على الثلج بطريقة غريبة ومبتكرة.. فكيف انتهت رحلتها ؟ .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اظهر مقطع فيديو ، مساء الاربعاء ، قيام احد الاردنيين باللعب مع زوجته بالثلوج في احدى محافظات المملكة، في جو من الفرح والمرح انتهى الى حادثة.

وبحسب مقطع فيديو نشره موقع "خبرني" الإخباري ظهر المواطن يسير بسيارته فيما كانت زوجته تتزلج من خلال الامساك بحبل مربوط بسيارة زوجها والجلوس على زلاجة صنعها لها، وسط حالة من الفرح والبهجة، قبل أن ترتطم زلاجتها باحدى السيارات المتواجدة بالمكان.

ويشهد الاردن منخفضا جويا تتساقط خلاله الثلوج على مناطق واسعة من البلاد فيما تصل درجات الحرارة الى اقل من صفر مئوي في بعض المناطق.

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