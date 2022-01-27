"وذ نكهة" تطلب الزواج من "أبو جركل" في بث مباشر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حظى لقاء جمع مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني الشهيرة بـ "وذ نكهة" بالسنابي الشهير "أبو جركل" تفاعل واسع حيث ظهر الثنائي في بث مباشر طريف عبر سناب شات.

وفي البث المباشر رحب "أبو جركل" بـ "وذ نكهة" مؤكدا سعادته بالحديث معها.

ومازح "أبو جركل" رهف القحطاني مؤكدا انه يحبها ولم يحب قبلها أو بعدها.

من جانبها، بادلته وذ نكهة المزاح، حيث طلبت منه الزواج بطريقة طريفة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news