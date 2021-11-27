امرأة تسرق سيارة "رنج روفر" من سعودي أمام عينيه في الرياض (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرض مواطن سعودي لأغرب عملية سرقة سيارة فارهة أمام عينيه، علي يد امرأة وشخص آخر، في حي العليا بالرياض، حسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يوثق لحظة سرقة المرأة للسيارة وفرارها بها.

وحسب صحيفة المرصد، كانت بداية الواقعة، عندما عرض المواطن السعودي سيارته الفارهة من نوع "رنج روفر"، للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع السيارات.

تلقى السعودي اتصالًا من امرأه ترغب في شراء السيارة المعروضة للبيع، وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة، في اليوم التالي.

وصلت المرأة وكانت ترتدي عباءة سوداء وكمامة، يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة، خلف مجمع الموسى بحي العليا في الرياض.

وطلبت المرأة من مالك السيارة تجربتها، وبالفعل قادت السيارة وبجوارها الشخص الآخر، وبعد التجربة عادت إلى منزل المالك، من أجل تسوية المبايعة عبر منصة أبشر.

وعند وصول المرأة والشخص الآخر إلى منزل المالك، قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب الكراج من أجل دخول السيارة، ولكنه تفاجأ بهروب السيدة ومرافقها بالمركبة، وسرقة سيارته أمام عينيه في أغرب عملية سرقة.

📌 بطريقة جديدة امراة تسرق رنج روفر بحي العليا في الرياض.

عرض السيارة للبيع، ثم التفاوض مع صاحب السيارة، تم تجربة السيارة يصحبها شخص تدعي أنه اخوها، وعند نزول صاحب السيارة لفتح الكراج بعد التجربة؛ لإتمام البيع الكترونيا، هربت بالسيارة. pic.twitter.com/e5PduDU8Z7 — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) November 27, 2021

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