3 عازفين يصنعون آلات موسيقية من القمامة

المصدر: إسطنبول ■ أ.ف.ب

يستخدم ثلاثة عازفين ما يمكنهم من النفايات المرمية لصنع آلات موسيقية، بهدف التوعية بأهمية إعادة التدوير، في بلد ضربته كوارث طبيعية عدة في عام 2021.

يقول أحد أعضاء المجموعة، روني أران، إنه بدأ صنع آلات موسيقية من القمامة عام 2019: «عندما بدأنا لم نتخيل أبداً الحصول على هذا الصوت».

ويضيف روني، الذي يعزف على آلات متعددة باستوديو المجموعة الواقع في أحد أحياء إسطنبول: «لقد فوجئنا جميعنا بالنتيجة، كما فوجئ جمهورنا أيضاً». وتسمّي مجموعة «فانغ إسطنبول» الموسيقى التي تقدمها، وهي مزيج من الموسيقى التقليدية والفانك، «تراش أورينتل».

ويتزامن وصولها إلى الساحة الموسيقية مع تنامي المخاوف البيئية بين السكان الأتراك لاسيما الشباب.

يقول روني وصديقاه، وجميعهم موسيقيون محترفون، إنهم يريدون من خلال موسيقاهم الترويج لـ«إعادة التدوير»، التي تتمثل في منح حياة ثانية لأغراض أو ملابس كان مصيرها مكب النفايات.

ويشير روني إلى عبوة بلاستيكية بيضاء كبيرة استحالت صندوق صوت «وجدتها قرب مكب نفايات، ولحسن الحظ كانت نظيفة».

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