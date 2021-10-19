إكسبو.. رحـلـة من الماضي إلى المستقبل.. بصحبة فتاة إماراتية

المصدر: ميثاء سعيد الدهماني ■ دبي

شهد جناح «ألف» في منطقة التنقل بـ«إكسبو 2020 دبي»، عرضاً يحاكي بداية عصر التنقل في حياة البشرية، قدمته فتاة إماراتية.

يتنقل العرض بين محطات مهمة في تاريخ التنقل، بدايةً من المشي باستخدام القدمين، مروراً بالعربات التي تجرها الخيول، وصولاً إلى العصر الحديث، وانتهاءً بالتنقل الفضائي باستخدام الصواريخ.

وتزامن العرض مع مؤثرات صوتية خاصة بالتنقل في كل مراحله، قبل أن تعلن الفتاة نهاية العرض بملامستها للمستقبل، الذي عُبر عنه بمجسم لليد وفراشات لامست يد الفتاة.

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