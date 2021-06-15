نجمة "سي إن إن" كريستيان أمانبور تجري عملية استئصال سرطان المبيض

المصدر: لندن- أ ف ب

أعلنت نجمة شبكة "سي إن إن" الأميركية الإعلامية البريطانية كريستيان أمانبور على الهواء أنها مصابة بسرطان المبيض وبدأت علاجاً كيميائياً لبضعة أشهر، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستحتجب خلاله عن الشاشة.

وقالت الإعلامية البالغة 63 عاماً والمقيمة راهناً في لندن "لقد كانت الأسابيع الأربعة الأخيرة بمثابة أفعوانية بالنسبة لي إذ شُخِصَت خلالها إصابتي بسرطان المبيض مثل ملايين النساء في العالم".

وكشفت أنها خضعت "لعملية جراحية كبرى ناجحة لاستئصال" هذا السرطان، مشيرة إلى أنها الآن بصدد "علاج كيميائي لأشهر عدة".

وتتولى الإعلامية الشهيرة حالياً تقديم برنامج يحمل اسمها "أمانبور" عبر "سي إن إن" ورئاسة القسم الدولي فيها، هي التي عرفها جمهور المحطة الأميركية العالمية بفضل تغطيتها حرب الخليج عام 1991 بعد الغزو العراقي للكويت في 1990.

وعلى مدى العقدين المنصرمين، أجرت أمانبور مقابلات مع عدد كبير من الزعماء وصنّاع الأحداث في كل أنحاء العالم وقدمت تقارير مكثفة عن العراق وأفغانستان وباكستان والصومال ورواندا والبلقان.

وأوضحت أنها أرادت الانفتاح على مرضها "توخياً للشفافية"، ولكن "قبل كل شيء، بهدف دعوة جميع النساء" إلى الخضوع لفحوص التشخيص "في أبكر وقت يمكن".

ونصحت النساء بـ"الاطلاع على معلومات عن هذا المرض، والخضوع لفحوص منتظمة، والاستماع دائماً إلى أجسادهن، وبالطبع الحرص على عدم تجاهل مخاوفهن الطبية المشروعة".

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