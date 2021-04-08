المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت الأيام الثلاثة الماضية مشاركة 270 شاباً في تصفيات الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبرنامج الميدان الذي يبث على «سما دبي»، استعداداً للموسم الجديد نهاية العام الجاري. واختتمت المرحلة الأولى من التصفيات، بتأهل 37 يويلاً، أبهروا حضور قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، ليواصلوا مسيرة التحدي والحماسة بالتدريب والمثابرة، ويكونوا على أهبة الاستعداد للمرحلة الثانية التي ستقام أكتوبر المقبل. كما أقيمت مسابقات لليويلة الصغار في ختام التصفيات اليومية، ما أضفى أجواء الحماسة وسط جماهير قلعة الميدان.

وعبّر نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عضو لجنة التحكيم في البطولة، راشد الخاصوني، عن تقديره لالتزام الشباب بالحضور والأداء بكل ثقة وتفانٍ على أرض قلعة الميدان، وأشار إلى التغييرات التي تشهدها البطولة منذ الموسم الماضي، والتي كان لها بالغ الأثر في استقطاب وجوه جديدة، ومواهب واعدة، من جميع إمارات الدولة.

وعبّر اليويلة الذين تأهلوا عن سعادتهم بعبورهم إلى المرحلة التالية من التصفيات، ومن ضمنهم كان اليويل سعود خالد أحمد فولاذ، فارس بطولة فزاع لليولة للصغار، الذي كانت تغمره السعادة بلقاء زملائه من ميدان الصغار.

وأبهر زايد محمد الحمادي (15 سنة) الحضور باستعراضه على أرض الميدان وهو الذي لم تسبق له المشاركة من قبل في أي بطولة لليولة. وتحدّث زايد عن تعلقه بهذا التراث الأصيل، وقال: «منذ أن كنت في الخامسة من عمري وأنا شغوف بالرمي والدوران وأداء اليولة على إيقاع الأنغام التراثية الإماراتية، حتى أتقنتها وأنا في العاشرة».

• المتسابقون أبهروا حضور قلعة الميدان في القرية العالمية.

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