«القرية العالمية»: 40 ألف عرض لأفراد العائلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت القرية العالمية في دبي جمهورها إلى أن لا يفوّت فرصة الاستمتاع بأجمل عروض وفعاليات القرية في موسم اليوبيل الفضي.

حيث تواصل القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، تقديم عشرات الفعاليات يومياً خلال موسمها الـ25، الذي يشتمل على أكثر من 40 ألف عرض مميز تناسب كل أفراد العائلة. وتتنوع الفعاليات بين عروض أشهر الشخصيات الكرتونية، والفنون الشعبية، والعروض المتجولة، إضافة إلى عروض المسرح الرئيس الشيّقة.

كما كشفت القرية عن استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ49 للدولة، حيث سيبدأ احتفالها في الأول من ديسمبر المقبل وحتى الرابع منه، والذي «سيشمل الاستعراض السنوي، وعروض الألعاب النارية المبهرة، إضافة إلى المسيرات والاحتفالات البراقة، والأوبرا الخاصة التي تجسّد روح الاتحاد إلى الألعاب النارية الآسرة التي تنقل الاحتفالات إلى آفاق جديدة، في قائمة لا حصر لها من المفاجآت لكل فرد من العائلة».

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