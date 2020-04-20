بالفيديو.. إبراهيم المريسي: إصابتي بـ «كورونا» من أقسى تجارب حياتي

المصدر: ديانا أيوب - دبي

وصف الفنان اليمني إبراهيم المريسي، إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، بأنها «من أقسى التجارب التي مر بها في حياته، على الرغم من كونه لم يختبر أعراضاً جسدية قاسية، لكن الأثر النفسي كان كبيراً».

وحرص نجم «السوشيال ميديا» على عدم إعلان خبر إصابته بـ«كورونا» حتى شفي وخرج من المستشفى، لتجنب الشائعات التي قد تضاعف الأثر النفسي، خصوصاً أن والديه وزوجته وابنه خارج الإمارات حالياً، وعلى الرغم من ذلك وجد نفسه ينفي وفاته بسبب الشائعات التي طالته فور إعلانه خبر الإصابة، ما دفعه إلى تصوير فيديو يعرض فيه كل تفاصيل إصابته.

وقال المريسي لـ«الإمارات اليوم»: «لقد أصبت بأعراض الزكام وحُمى لأيام معدودة، وكنت لا أشعر بمذاق الطعام، وكان صديق لي يعاني أعراض الزكام أيضاً، ولكونه مريض سكري قرر أن يجري فحص (كورونا)، وكانت النتيجة إيجابية، ما دفعنا جميعاً - نحن المخالطون لذلك الصديق - إلى إجراء الفحص، ليتبين أن النتيجة إيجابية لدي ولدى أخي عمر، وابن عمي أيضاً».

وأضاف الفنان الشهير بشخصية «العم ناجي» أنهم «لا يعرفون من الذي أصيب أولاً ونقل الفيروس إلى البقية، لكنهم بمجرد أن عرفوا بنتيجة صديقهم أخضعوا أنفسهم جميعاً للحجر الذاتي ثم الفحص، وذهبوا إلى المستشفى، وأمضوا ما يقارب 10 أيام». وتابع: «أعتقد أنني دخلت المستشفى بنهاية المرض، إذ تبين من الفحوص أنني أعاني التهاباً رئوياً خفيفاً في نهايته، ورجح الطبيب أن يكون جسدي قد قاوم الفيروس، خصوصاً أن الحرارة كانت ترتفع إلى 38 أو 37.8، وهذا يعني أن الجسم قاوم بشكل طبيعي، ما جعلني أتخلص من الفيروس من دون أدوية».

تحية للأطباء

أكد المريسي أن «العناية الطبية التي تلقاها في المستشفى مميزة، مشيداً بالطاقم الطبي الذي حرص على متابعة حالته بشكل متواصل، رغم عدم وجود أي أعراض حادة، وذلك كونهم يعملون على تفادي الأسوأ في حال تطورت الحالة الصحية للمريض»، منوهاً بأنه بعد أن قضى 10 أيام في المستشفى ظهرت نتيجة الفحص سلبية، ولهذا غادر إلى المنزل، لكنه سيمضي أسبوعين في الحجر المنزلي، بناءً على تعليمات المستشفى، إذ يجب أن يُعاد الفحص بعد 14 يوماً، وإذا جاءت النتيجة سلبية أيضاً فيمكنه البدء بمخالطة الأهل.

وأشاد الفنان بدور الأطباء والممرضين الذين يقدمون أفضل الرعاية، ويحجرون أنفسهم عن عائلاتهم من أجل مساعدة المصابين بالفيروس.

وشدد على أنه لم يكتب عن إصابته قبل حصوله على النتيجة السلبية للفحص، منعاً لانتشار أي خبر أو شائعة تصل إلى أهله، ومع ذلك فقد وجد نفسه ينفي شائعة وفاته بسبب إصابته بـ«كورونا»، ما اضطره إلى تصوير فيديو ونشره على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

حرب بدأت

اعترف المريسي بأن الأثر النفسي السلبي هو أقسى الصعوبات التي واجهها خلال إصابته، إذ إنه في البداية لم يشعر بالتعب، لكن بعد أن عرف بوجود التهاب في الرئة، بدأ يشعر بضيق في التنفس، فالإصابة تعني أن حرباً نفسية صعبة قد بدأت، ولذا قرر الابتعاد عن كل وسائل التواصل الاجتماعي، كونها محمّلة بأخبار سلبية وأرقام متعلقة بالإصابات.

واعتبر أن «الحالة النفسية تؤثر في المناعة، والقوة تكمن في محاربة الفيروس بنفسية قوية، علاوة على أن وجود ابني وزوجتي ووالديه خارج الإمارات، خلال هذه الفترة، ضاعف من الأثر النفسي، خصوصاً أنني أكملت شهرين من دون أن أرى ابني». ولفت إلى أنه «تسلح بالصلاة وقراءة القرآن الكريم، لتعزيز قوته النفسية، وحاول أن يمرر الوقت بنشاطات أخرى، منها تصوير فيديو، إضافة إلى التواصل مع أصدقائه وأخيه عبر الفيديو طوال الوقت، وهذا ما جعل الحجر أخف وطأة». وأكد المريسي أنه سيستخدم منصته الخاصة، التي يتابعه عليها مليون متابع، لتقديم التوعية اللازمة «فوسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، إذ تأثرت كثيراً بكلمات المتابعين ودعواتهم، فانتابني الشعور بالمسؤولية».

وذكر أنه «منذ بداية انتشار الفيروس تناول موضوعات عدة، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن حياته الشخصية، كما أنه لا ينشر الفيديوهات التي تحمل ملامح حزينة، لأن المتابعين أضافوه كي يضحكوا، ولكنه أراد مشاركة هذه التجربة معهم للتوعية بأهمية عدم الاستهانة بكل ما يحدث، والالتزام بالبيت، لأن الاستهانة قليلاً قد تكلف كثيراً».

استعداد رمضان

يستثمر الفنان إبراهيم المريسي، فترة العزل المنزلي حالياً، في تحضير النصوص لفيديوهات سيعرضها في رمضان، إذ بدأ بكتابة الأفكار الخاصة بموضوعات تُعنى بكيف تسلّي نفسك في الحجر، ومواقف بين المصاب والأب. وأضاف المريسي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الفيديوهات ستكون استكمالاً لشخصية «العم ناجي»، التي يقدمها على صفحته الخاصة على «إنستغرام»، وسيقوم - كما العادة - أخوه عمر بدور الولد، مشيراً إلى أنه لن يبدأ التصوير حتى بداية رمضان، ليكون قد انتهى من الحجر.

وأكد المريسي أنه سيستخدم منصته الخاصة، التي يتابعه عليها مليون متابع، لتقديم التوعية اللازمة «فوسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، إذ تأثرت كثيراً بكلمات المتابعين ودعواتهم، فانتابني الشعور بالمسؤولية».

«تسلحت بالصلاة وقراءة القرآن الكريم، لتعزيز قوتي النفسية خلال فترة المستشفى».

«ليس من عادتي نشر فيديوهات حزينة، لأن المتابعين أضافوني ليضحكوا.. لكنني اضطررت».