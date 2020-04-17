الإمارات تخاطب ملياري شخص: «عالم واحد.. معاً في المنزل»

المصدر: دبي ■ وام

تشارك دولة الإمارات في الحدث الخيري الإنساني العالمي «عالم واحد.. معاً في المنزل»؛ الأكبر من نوعه، والذي تنظمه مؤسسة «غلوبال سيتزن»، وتبثه قنوات العالم التلفزيونية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم اليوم (السبت)، ومن المستهدف أن يشاهده نحو ملياري شخص حول العالم على مدى ثماني ساعات متواصلة، وبمشاركة وحضور مشاهير العالم لتكريم أبطال الخطوط الأمامية من الأطباء والممرضين والمسعفين والعلماء والباحثين وموظفي الرعاية الصحية والطوارئ والاستجابة السريعة، الذين يتصدون لفيروس كورونا المستجد ويخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين في جهات العالم الأربع.

حضور إماراتي

وتحضر الإمارات بنخبة من أطبائها وفنانيها وسفراء العمل الخيري والإنساني والتطوعي فيها في فعالية «عالم واحد» التي أعلن العديد من الشخصيات الفنية والعالمية المشاركة فيها، مثل مقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري، والمغنية ليدي غاغا، والممثل ماثيو ماكونهي، وبطل العالم لسباقات الفورمولا لويس هاملتون، والفنان الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيللي، والمغني جون لجند، ولاعب ومدرب كرة القدم ديفيد بيكهام، والمغنية سيلين ديون، ورائدة الأعمال الفنية أليشا كيز، والمغنية تايلور سويفت، وممثل هوليوود إدريس ألبا، والمغني أشر.

وتكرّم الفعالية الخيرية العالمية نجوم الصف الأول في مواجهة وباء «كوفيد-19» العالمي، وفي مقدمتهم العاملون في القطاع الصحي الذين يضعون حياتهم وسلامتهم على المحك لمعالجة المصابين ومحاصرة التداعيات الصحية للوباء، وكسر سلسلة العدوى، ومواصلة الاختبارات الطبية الجارية على مدار الساعة لإيجاد علاجات ناجحة للوباء.

صندوق التضامن

وفيما يلتزم نحو نصف سكان العالم بمنازلهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، تبث الفعالية العالمية إلى شاشاتهم رسائل الشكر والتقدير والكلمات الملهمة والمشاركات الفنية والترفيهية من مشاهير العالم، احتفاءً بالأبطال العاملين لمكافحة وباء «كوفيد-19» العالمي.

تلفزيونياً، وعلى غرار العديد من القنوات العالمية مثل «بي بي سي» البريطانية، وقنوات «آيه بي سي» و«أن بي سي» و«سي بي أس» و«بيل ميديا» في كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، يبث تلفزيون دبي فعالية «عالم واحد» التضامنية الدولية مع الجهود العالمية لمكافحة «كوفيد-19» عبر قناة «دبي ون» ومختلف قنواته الرقمية، وذلك في إطار خطته التوعوية الشاملة بشأن الفيروس ومستجدات التصدي له، وتماشياً مع تغطيته المتواصلة لمساهمات الإمارات دولياً في تعزيز جهود احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. كما تبث الاحتفالية العديد من المنصات الرقمية العالمية بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وهي «أمازون برايم» و«أبل» و«فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» وغيرها.

ويقدّم فعاليات الحدث الذي يتواصل لثماني ساعات مشاهير التقديم جيمي فيلون، وجيمي كيميل، وتسيفن كولبرت، إضافة إلى شخصيات وأصوات شهيرة من برنامج الأطفال العالمي الشهير «شارع سمسم» المعروف في المنطقة العربية باسم «افتح يا سمسم».

رسائل الأمل

يشارك الفنان حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» ممثلاً لدولة الإمارات ودول الخليج والعالم العربي. ويقدّم الجسمي خلال مشاركته من بيته اختيارات من أغانيه، ومنها أغنية «بنعدّي» أحدث أعماله الفنية التي أطلقها احتفاء بالجهود الإنسانية المشتركة في التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمي، في رسائل للأمل والتضامن والتكاتف الإنساني، تحرص على نشر الوعي ورسم الابتسامة ونشر الثقة بالمستقبل الأفضل وبقيم الصداقة والشراكة الإنسانية في تحمل المسؤولية وتخطي الصعاب والتحديات بالعزيمة والإصرار والإيجابية لقهر المستحيل.

وتأتي مشاركة حسين الجسمي في الفعالية العالمية، إلى جانب مشاركات دولية لفنانين ومؤثرين وممثلين ومشاهير مثل الممثل صامويل جاكسون، والمغنية إيلي جولدينج، والممثل جاك بلاك، والممثلة جينيفر هدسون، وفرقة ليدي أنتبيلوم، والمغني العالمي الملتزم بالقضايا الإنسانية زوكيرو.

ويرسل أطباء إماراتيون، إلى جانب أطباء من مختلف أنحاء العالم، مقاطع مصورة تروي للمشاركين ومئات الملايين من متابعي الحفل في جهات العالم الأربع القصص الملهمة التي يعايشونها وتفاصيل عملهم اليومية كفريق إنساني متكاتف يعمل بلا كلل على الخطوط الأمامية في أماكن مختلفة من العالم لمكافحة الوباء، وإنقاذ أرواح المصابين به وتسريع إيجاد الدواء الناجع الذي يكفي العالم شره، ما يجعل منهم النجوم الحقيقيين الذين يحتفي بهم العالم وبجهودهم ويصفق على الشرفات يومياً لتضحياتهم في كل مكان.

اللامستحيل

كانت وسائل إعلام عالمية سلطت الضوء على العديد من الأطباء وطلبة الدراسات الطبية والصحية العليا الإماراتيين، الذين آثروا التطوّع لمكافحة المرض في الدول المبتعثين فيها بدلاً من اختيار الخيار الأسهل بالعودة إلى وطنهم، إيماناً منهم بثقافة اللامستحيل التي أصبحت علامة فارقة ومنهج عمل لدولة الإمارات وأهلها. ومن هؤلاء الأطباء، الطبيب الإماراتي عجلان الزاكي الذي اختار العمل على جبهة التصدي لفيروس كورونا المستجد بأميركا، والدكتورة عائشة المنذري، في العاصمة الفرنسية باريس، بأول مستشفى في فرنسا قام بإدخال مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث تواصل العمل من أجل إنقاذ حياة المصابين بالمرض، خصوصاً من النساء والأطفال.

وطن الإنسانية

تؤكد هذه المبادرات مكانة دولة الإمارات عالمياً كمنارة أمل تحتفي بقيم الشراكة والانفتاح والتسامح والتواضع والعطاء، التي رسخها الآباء المؤسسون لدولة الاتحاد وصاغت مجتمعها المنفتح والمجتهد والملتزم والمتكافل مع نفسه وغيره من المجتمعات التي تحتاج إلى العون والمساعدة في مختلف الظروف. وهذا ما تجسده هويتها الإعلامية المرئية التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري 2020 لتحمل قيم دولة الإمارات ورسالتها إلى العالم وهي تتقاطع بالضرورة مع القيم الأساسية السبع التي رسمت تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.

- الفنان الإماراتي حسين الجسمي يشارك نجوماً ومشاهير على مدى 8 ساعات.