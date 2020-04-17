فنانون يواجهون «كورونا» بمزيد من رسائل الأمل والرومانسية

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

رغم الواقع الصعب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي كرّس حالة من الخوف والقلق، وقلب الأمزجة الفنية والغنائية ونوعية الأعمال المطروحة على الساحة العربية؛ حاول فنانون مواصلة أنشطتهم، والكشف عن جديدهم الذي طرحوه أخيراً، بين الأغاني العاطفية وسواها، فيما نزع نجوم آخرون إلى تناول الأزمة مفضلين الحضور في الحدث، عبر توجيه رسائل تحذير وتوعية، علاوة على تحية امتنان وتكريم لأبطال مواجهة الوباء من الأطباء وسواهم.

وفي بادرة تقدير لأبطال الخطوط الأمامية بالمعركة ضد فيروس كورونا، توجّه فنانون عرب إلى طرح أغانٍ حماسية، محمّلة برسائل احترام وتقدير لهؤلاء المحاربين بالصفوف الأولى، تقديراً لهم على ما يقدمونه من تضحيات.

وبينما طرح الفنان اللبناني راغب علامة أغنية «إنتو أملنا»، أطلق المغني المغربي حاتم عمور أغنية «نحمي البلاد»، تقديراً لكل الرجال والنساء الذين سهروا على التصدي لوباء «كورونا».

أمّا هاني العمري، فعبر بـ«كليب» مصور لأغنية «خمسة مليون شكر»، تشجيعاً للناس على التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج من المنزل. كما أطلقت الفنانة اللبنانية يارا أغنية جديدة عنوانها «خليك بالبيت» مباشرة من الحجز المنزلي.

وطرح الموسيقي والملحن اللبناني غسان الرحباني، أغنية جديدة تحمل عنوان «Lockdown» من كلماته وألحانه وغنائه، مصورة على طريقة الفيديو كليب من داخل الأستوديو.

من الحجر المنزلي

تمسك عدد كبير من الفنانين، برسائل أمل تقوي العزائم وتشحذ الهمم، أبرزهم المغني ومقدم البرامج التلفزيونية الجزائري يحيى طبيش الذي أطلق أخيراً برفقة الفنانة آية صوفيا، «كليب» بعنوان «شدة وتزول»، بمشاركة مجموعة من الفنانين والإعلاميين والممثلين، الذين أسهموا بمقاطع فيديو صورت في الحجر المنزلي، داعين الجمهور للتمسك بالأمل والتفاؤل.

فيما نسج على منوالهم المطرب المصري أحمد سعد بطرح أغنية «أزمة وهتعدي» على قناته الرسمية على «يوتيوب».

«مش قد الهوى»

بعد غياب امتد لشهور طويلة، وانسحابها من وسائل التواصل الاجتماعي، عادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى جمهورها لتطرح عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، أغنية جديدة تحمل الأغنية عنوان «مش قد الهوى» ولاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها.

من جهته، لم يشأ التونسي صابر الرباعي، تفويت فرصة الاحتفال بعيد ميلاده بشكل خاص جداً هذه المرة، فطرح أغنيته الجديدة «ليلة من العمر»، على «يوتيوب»، وطغى على العمل الطابع الرومانسي والأجواء الاحتفالية التي لا تبدو متناغمة مع ظروف الواقع.

الفنانة إليسا من جهتها، قرّرت تحدي قتامة المشهد العام للأزمة، وإعلان انتصارها على الخوف، داعية متابعيها لمشاركتها فرحة الاحتفال بإطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة «هنغني كمان وكمان»، ودعت النجمة اللبنانية عبر تغريدة على «تويتر»، جمهورها قائلة «لكي تكون جزءاً من مشروعي القادم، أرسل لي فيديو عن نفسك ترقص وتغني لهذا الجزء من هنغني كمان وكمان».

«زحمة الأيام»

بعد غياب طويل، من الواضح أن حميد الشاعري، قرّر استعادة نشاطه في العام الجديد وتحدي «كورونا»، بتسجيل أغنيات جديدة ليضمها لألبومه الجديد الذي سيطرحه قريباً لجمهوره.

ويتعاون الشاعري في الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم الملحن أشرف سالم الذي سيجتمع مع حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر في أغنية جديدة بعنوان «زحمة الأيام».

وتندرج الأغنية ضمن خط فني مختلف جداً، سيسلكه الشاعري في الشكل والمضمون مقارنة بالماضي ليفاجئ به من جديد جمهوره المتعطش إلى أعماله.

أمهاتنا في القلب

رغم الظروف الصعبة والعزل المنزلي الذي وافق احتفالات العالم بعيد الأم في مارس الماضي، تحدى فنانون الأزمة، وأعربوا بطريقتهم عن حبهم لـ«ست الحبايب»، وكان أبرزهم المغنية الأردنية زين عوض، التي بادرت بطرح عمل غنائي بعنوان «الدنيا أم»، معبرة عن سعادتها بالأغنية، التي أنجزتها حسب قولها «بتعاون رائع وسرعة هائلة»، من كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي.

وفي المناسبة نفسها، أصدرت المغنية التونسية أماني السويسي، عملاً غنائياً على طريقة الفيديو كليب، في إهداء للأمهات، حمل عنوان «صوت الأم» من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع محمد هارون، أمّا الكليب فمن إخراج محمد ميساوي، لتفاجئ جمهورها في الظروف الصعبة وانتشار الفيروس المستجد حول العالم. أمّا روني الحاج، فلم يغب عن ساحة الإهداءات، وأطلق عبر إذاعات وشاشات لبنانية وعربية، أغنية «سامحيني» التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج محمد دايخ، هدية محبة لوالدته وإلى كل أمهات العالم. وتبعه رفيق خويري، بإصدار أغنية «أمي يا بحر الحنان» التي طرحها على قناته الخاصة على «يوتيوب».

سميرة سعيد.. «واقع مجنون»

لا تخفي النجمة المغربية سميرة سعيد قلقها من الأوضاع الراهنة والضغوط النفسية التي فرضها الخوف من المرض، بعد أن بادرت أخيراً بطرح أحدث أغانيها «واقع مجنون» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» لتفاجئ الجميع بالتفاعل الكبير وغير المسبوق الذي حظي به الفيديو كليب بعد بضع ساعات من طرحه فقط، كونه جاء يعكس الواقع المضطرب اليوم والظروف الصعبة التي يمر بها الكل بسبب الوباء وحالة الشك والتعقيد التي طرحها الوضع الجديد بين الناس.