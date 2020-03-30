بالفيديو.. لبنان يصفق لأبطاله وتحية عسكرية عند مدخل مستشفى

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت العديد من المناطق في لبنان وقفات شعبية حاشدة مساء الأحد من شرفات منازلهم للتصفيق تحية للأطباء والممرضات الذين يستقبلون ويعالجون المصابين بفيروس كورونا المستجد كما حرصت كافة القنوات والبرامج على الوقوف في نفس الموعد لإعلان تضامنهم مع المبادرة التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم زقفة (تصفيق) للأبطال، قبل أن تنتشر على نطاق واسع بعد أن تشاركتها شخصيات عامة مشهورة من إعلاميين وفنانين.

وشهدت الوقفات تصفيق وإطلاق أغان وطنية، تضامنا مع الجسم الطبي والتمريضي العامل في كل المستشفيات والمراكز الصحية والمسعفين في مواجهة فيروس كورونا.

وفي مظاهرة حب أخرى عند مدخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بئر حسن، قدمت مجموعة من الضباط والعناصر في قوى الأمن الداخلي التحية إلى الجهاز الطبي والتمريضي في المستشفى، الذي احتشد أفراده، مستمعين إلى كلمة شكر ألقاها أحد الضباط، مثنيا خلالها على تفاني كل العاملين في المستشفى في سبيل خدمة وطنهم في مواجهة الفيروس، ثم ما لبث أن بدأ عناصر قوى الأمن بالتصفيق كتحية للكادر الطبي والتمريضي.