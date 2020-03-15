أردني مصاب بـ«كورونا» يهرب من مستشفى الأمير حمزة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أفاد وزير الصحة الأردني سعد جابر ، مساء اليوم الأحد، بأن عدد الحالات المصابة حالياً بفيروس كورونا المستجد في المملكة قد ارتفع إلى 10 أشخاص، مشيراً إلى أن أردنياً مصاباً بالفيروس قد هرب من مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمّان قبل دخوله العزل، وذلك حسب موقع قناة «المملكة».

وكانت المملكة قد أعلنت عن إصابة سبع حالات بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن حالتين من الحالات الثلاثة التي اكتشفت أخيراً خالطتا أميركية مصابة زارت الأردن، فيما جاء المصاب الثالث من العراق. وذكر أنه يجري حالياً إجراء فحوصات للمخالطين للمصابيين