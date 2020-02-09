التلوث الضوئي يهدّد الخنافس المضيئة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال علماء إن الخنافس المضيئة تتعرض لمخاطر على مستوى العالم مع ازدياد المخاطر المعروفة، مثل فقدان الموائل والمبيدات الحشرية بعوامل خطر أخرى، مثل الأضواء الاصطناعية الليلية التي تحدث تشويشاً خطيراً لعملية التزاوج التي تتم ليلاً.

وفي التقييم الأكثر شمولاً على مستوى العالم حتى الآن للمخاطر التي تواجهها هذه الخنافس الطائرة وجد الباحثون أن بعض أنواع هذه الخنافس، التي يوجد منها ما يزيد على 2000 نوع حول العالم، قد يواجه خطر الانقراض بينما تعيش أنواع أخرى بشكل جيد.

وبتحليل تقديرات من 350 خبيراً في الخنافس المضيئة حول العالم، ارتأى الباحثون أن الخطر الأكبر يتمثل في فقدان الموائل الناجم عن عوامل مثل التحضر والصناعة والزراعة المكثفة.