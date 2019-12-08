بالفيديو.. الألعاب النارية في القرية العالمية.. هنا كواليس «الشرارة الأولى»

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يستمتع زوّار القرية العالمية بالعروض المبهرة التي تطلقها الوجهة المميزة في دبي، وفق جدول أسبوعي خاص، وكذلك خلال الأعياد والمناسبات، حيث تتلوّن القرية بالأضواء، التي تحيل سماءها إلى لوحة جميلة تنشر البهجة، عقب «الشرارة الأولى».

يتابع كثيرون هذه التشكيلات المنيرة، التي تطلق من على بعد مسافة قصيرة من القرية، ومن وسط الصحراء، ولكنهم لا يعرفون ما وراء التحضير لها، وكم تتطلب من ساعات من العمل اليومي، وما الإجراءات الأمنية التي ترافق العمل عليها.

«الإمارات اليوم» زارت كواليس الألعاب في القرية، وحاورت الفريق المختص في إطلاقها، والمشرف على المنصات وكيفية عملها، وماذا وراء اللوحة الجمالية و«الشرارة الأولى»، حيث المجال الذي لا يحتمل هامش الخطأ.

قال الفني المسؤول عن الألعاب النارية في القرية العالمية، لاما تولوبابو: «تقسم المنصات المخصصة لإطلاق الألعاب النارية إلى منطقتين: أمامية وخلفية، ويصل مجموع المنصات في المنطقتين إلى 10»، مشيراً إلى أن الألعاب النارية الكبيرة التي يبدأ حجمها من خمسة حتى ثمانية بوصات توضع في الخلف، بينما تكون في المقدمة الألعاب الصغيرة (حجمها إما ثلاث أو أربع بوصات).

وأضاف أن عدد المحطات الأمامية يصل إلى سبع، بينما الخلفية تصل إلى ثلاث، والألعاب النارية التي تنطلق من المحطات الخلفية والكبيرة يمكن أن ترتفع إلى 200 متر في السماء، بينما الصغيرة ترتفع إلى 75 متراً، ولذا يجمع بين النوعين من الألعاب بشكل متسلسل.

وعن الطريقة التي يبرمج من خلالها إطلاق الألعاب النارية، أفاد بأنهم في البدء يطلقون الألعاب المتوسطة (حجم ست بوصات) مع مجموعة من القطع، ثم ينتقلون إلى أخرى صغيرة، وبعدها الكبيرة، وفي بعض الأحيان تطلق أحجام مختلفة في وقت واحد، لاسيما إن كان العرض خاصاً بمناسبة معينة، كاليوم الوطني لدولة الإمارات أو رأس السنة الميلادية.

يستمر عرض الألعاب النارية في القرية إلى ما يقارب الثلاث دقائق، وتطلق 900 قطعة من الألعاب خلال هذا الوقت القصير، وخلال المناسبات يمدد وقت العرض إلى خمس دقائق، وبالتالي يصل عدد الألعاب إلى 1300، وفق تولوبابو الذي ذكر أن عملية توصيل الألعاب النارية تتم عبر برنامج، إذ يحمل هذا البرنامج ما يسمى «الشرارة الأولى»، ومن خلاله تشعل كل المحطات في وقت واحد، أو يتم تقسيم انطلاقها وفق جدول زمني متتابع. أما الألوان الخاصة بالألعاب النارية، فمتنوعة، وغالباً ما تكون بين الأحمر والأخضر والأبيض والذهبي إلى جانب البنفسجي، وكل قطعة تحتاج إلى ثلاث ثوان كي تختفي، كما تستخدم ألوان محددة في المناسبات، وعلى رأسها اليوم الوطني، إذ توضع الألعاب النارية التي تحمل ألوان العلم الإماراتي فقط.

في ما يتعلق بالأشكال بيّن تولوبابو، أنها تتميز بالشلالات، أو حتى بالألعاب التي تتفجر كنقاط مضيئة، إلى جانب الوجه المبتسم أو الدائرة وغيرها من الأشكال، مشيراً إلى أنهم يتعمدون التنويع كثيراً في الأشكال، لتقديم عنصر الإبهار في كل مرة لزوار القرية العالمية.

يتطلب العمل على التحضير للعرض نحو ثماني ساعات، وأكد تولوبابو، أن هناك أربعة فنيين يعملون على توصيل الأسلاك الخاصة بكل قطعة بمولد الطاقة الذي يشعلها، والذي يكون موصولاً ببرنامج خاص بإطلاق الألعاب النارية. ويبدأ العمل في الصباح الباكر، لأنه لابد من الانتهاء قبل حلول الظلام، موضحاً أن هذا العمل لا يحتمل هامش الخطأ، إذ يجب أن يكون هناك حرص على الأمان في العمل.

لا هامش للخطأ

تشرف شرطة دبي على العمل المتعلق بالألعاب النارية، كما أوضح الفني لاما تولوبابو، إذ ترافقهم في نقل الألعاب، وعند البدء بتركيبها، وعندما يبدأ إطلاقها يتجمع الفريق على بعد ما يقارب 50 متراً بمرافقة الشرطة أيضاً التي لا تغادر الموقع إلا بعد انتهاء العرض، للحفاظ على أمن وسلامة العاملين.

وأضاف أن هذه الألعاب تحمل ما يقارب 50 كيلوغراماً من المواد المتفجرة، ولذا من الضروري العمل بحذر، مع الحرص على ألا يكون هناك أي هامش للخطأ، لافتاً إلى وجود حالات نادرة تكون هناك قطع لم تنفجر، ويتم إخراجها من الأسطوانات الخاصة بحضور الشرطة.

1300

من الألعاب النارية تطلق خلال المناسبات والأعياد بشكل خاص.. بينما تكون 900 خلال العروض العادية.