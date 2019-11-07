«محمد بن راشد للمعرفة» تتعاون مع اتحاد الجامعات العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، آفاق التعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبحثت آليات العمل على مبادرات مشتركة.

واستقبل المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، ووفداً مرافقاً له. وخلال اللقاء نوقشت سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث إطلاق مشروعات ومبادرات في مجالات تسخير الطاقات البشرية، وبناء مجتمعات المعرفة، بالإضافة إلى اطلاع الوفد على مبادرات ومشروعات المؤسسة، ومن بينها: مشروع «تحدي الأمية»، ومؤشر المعرفة العالمي، إلى جانب مبادرة «بالعربي».

وقال بن حويرب: «لقد بحثنا مع الوفد سبل تعزيز التعاون، بهدف نشر مبادرات المؤسسة والتعريف بها في أكبر عدد من الجامعات العربية، خصوصاً مشروع تحدي الأمية، سعياً للاستفادة من طاقات الطلبة في مجال محو أمية».

وأفاد سلامة بأن الاتحاد يضم حالياً 408 جامعات، ويتوسع كل عام في عدد الجامعات التي تحت مظلته.