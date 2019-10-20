المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

خدمات

اقترح قراء دمج خدمات دائرة النقل في أبوظبي، مثل إضافة رصيد للتعرفة المرورية الجديدة، وخدمات مواقف، وإضافة رصيد لبطاقة الحافلات العامة، في تطبيق واحد، ما يسهل تعامل الجمهور بدلاً من فتح حساب خاص بكل خدمة منها.

ربح

اشتكى أولياء أمور طلبة لجوء مدارس خاصة تتبع منطقة الشارقة التعليمية، إلى فرض رسوم مرتفعة للرحلات الترفيهية للطلبة، مع ترك هامش ربحي يصل إلى 40% من قيمة رسوم الرحلة، بذريعة احتساب مصروفات الديزل التي تحتاج إليها الحافلات لبلوغ أماكن الرحلات.

هاتف

أشار قراء إلى أن الوصول لموظفي شركة اتصالات والتحدث إليهم عبر الهاتف لم يعودا سهلين بعد تجديد خيارات خدمة 101 التابعة للشركة.

مسجد

طالب قاطنون بمنطقة «الفاي» الشؤون الإسلامية في دبي بضرورة متابعة شركة الإنشاءات المسؤولة عن بناء المسجد الجديد في المنطقة، بعد أن مر عامان على بدء العمليات الإنشائية فيه، خصوصاً أن أهالي المنطقة يضطرون أحياناً إلى سير مسافات طويلة لأداء فروض الصلاة في المساجد القريبة من المنطقة.

مساكن

تساءل مواطنون تسلموا منازلهم منذ قرابة عامين في منطقة «السيوح 11» التابعة لإمارة الشارقة، عن أسباب التأخير في تمديد كابلات الكهرباء إلى منازلهم، مشيرين إلى أن المنازل جاهزة للسكن في انتظار وصول الكهرباء إليها.

محطات

طالب مستخدمون لطريق خورفكان الجديد بضرورة الإسراع في إنشاء محطات وقود على الشارع الحيوي، في ظل الكثافة التي يشهدها الشارع نظراً إلى أنه يربط الشارقة بخورفكان بشكل مباشر بطول يمتد إلى 87 كيلومتراً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com