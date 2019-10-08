طلاب مدارس يرفعون «راية التسامح»

المصدر: دبي - وام

تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي مسابقة راية التسامح لطلاب المدارس، تتمثل في اختيار الطالب لأي دولة من دول العالم وتمثيل ثقافتها من زي وفنون وحرف يدوية على مسرح مدينة الطفل، تعزيزاً لمبدأ التسامح في الدولة لمختلف الشعوب والثقافات والأزياء والفنون. وتُقام المسابقة على مدى ثلاثة أيام متتالية في 10 و11 و12 نوفمبر المقبل.

وأوضحت مدير مدينة الطفل نيلا المنصوري، أن مسابقة راية التسامح تعطي الطالب حرية التفكير والاختيار لشعب أي دولة، ليتطلع إلى مفاهيم ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وقسمنا المسابقة إلى ثلاث فئات من أربع إلى ست سنوات، ومن سبع إلى تسع سنوات، ومن 10 إلى 12 سنة. والتسجيل عبر www.childrencity.ae.