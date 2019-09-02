بالفيديو.. برج خليفة يتزين بمتعة آخر أيام الصيف وذكريات الشواطئ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتزين برج خليفة في سبتمبر الجاري بعروض جديدة على واجهته العملاقة التي تشكل أعلى لوحة LED في العالم، ليأخذ الزوار في رحلة بين ذكريات الصيف المرحة.

ويتألق البرج مع عرضي LED يُقدمان يومياً من الساعة 7:45 إلى 10:45 مساءً.

ويستحضر عرض الفنان آنتوني بيرلاند بعنوان «خط الذكريات» الحنين إلى فترة الثمانينات والتسعينات ويأخذ الزوار في جولة عبر ذكريات العقود الماضية، مستلهماً رحلته من آلات الألعاب والأجهزة الإلكترونية القديمة التي ستعيد إلى المتفرجين روح البهجة التي كانت تملؤهم في شبابهم.

بينما يصوّر الفنان كارل تايلور نايت في عرضه «وداع الصيف» متعة آخر أيام الصيف، وذكريات الشواطئ المشمسة وجمال الفواكه الاستوائية، والتي ستعرض جميعاً بأبهى الألوان ترافقها أنغام موسيقى حية تناسب جمال المشهد.

يشار إلى أن العروض تنظم من الأحد إلى الأربعاء، كل ساعة بدءاً من 7:45 وحتى 10:45 مساءً. ومن الخميس إلى السبت، كل 30 دقيقة بدءاً من 7:45 وحتى 10:45 مساءً.