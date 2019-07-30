بالفيديو.. ماذا تعرف عن المرأة الحصان؟

المصدر: إعداد- ندى الزرعوني

انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة نرويجية تدعى آيلا كريستين تحت اسم "المرأة الحصان" وتبدو فيها وهي تمشي وتجري وتقفز الحواجز بإتقان شديد كالحصان تماما، الأمر الذي جعلها تطلق حسابها الرسمي عبر "الانستغرام" قبل نحو الشهرين تحت عنوان معنى "الفتاة التي تمشي كالحصان"، والذي تنشر من خلاله يومياتها وهي تجري وتقفز الحواجز.

وبالرغم من الشكوك من أن آيلا قد تعاني من اختلافات خلقية جسدية بسبب حركتها غير الآدمية، إلا أنها نشرت أيضا فيديوهات عبر حسابها تبين بأنها كحال الجميع قادرة تماما على الوقوف والحركة على ساقيها فقط، ولا تحتاج لقوائم أربع للقيام بذلك.