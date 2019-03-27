علي الخوار يستعيد ذكريات في «هذا أنا»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

يحل الشاعر الإماراتي، علي الخوار، ضيفاً على حلقات البرنامج الاجتماعي الحواري الجديد «هذا أنا»، الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني على شاشة قناة «الإمارات»، مساء السبت المقبل.

ويتنقل الخوار خلال الحلقة بين مختلف المحطات البارزة في مسيرته المتنوعة كواحد من أهم فرسان الكلمة المغناة في الخليج والوطن العربي، مستعيداً ذكريات البدايات، وطرائف ميزت لقاءاته الأولى بفنانين تحولوا إلى أصدقاء . ويكشف الخوار عن عدد من قصائده الساخرة، التي يحاول من خلالها أن يلعب دور الناقد الاجتماعي، لينتهي بعد ذلك إلى طرح موقفه ورأيه في قضايا مثيرة للجدل.