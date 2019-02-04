رغبة دبا في البقاء تصطدم بكبرياء الوصل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف استاد الفجيرة الدولي، عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، المباراة التي ستجمع دبا الفجيرة مع الوصل ضمن منافسات الأسبوع الـ14 لدوري الخليج العربي.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للفريقين، لحاجتهما الماسة لنقاطها للخروج من الموقف الصعب لكل منهما في ترتيب فرق البطولة، حيث يحتل دبا الفجيرة المركز الأخير برصيد أربع نقاط، بينما يحتل الوصل المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ما يعني أن الفريقين يبحثان عن النقاط الثلاث لتحسين وضعهما في البطولة.

ويسعى «النواخذة» لتقليص الفجوة بينه وبقية الفرق التي تتنافس على البقاء، إلا أنه يتطلع إلى أن تسهم جاهزية لاعبيه الأردنيين، ياسين البخيت ويوسف الرواشدة، والمغربي إدريس فتوحي، فضلاً عن كل من أحمد خميس وخليفة الشهياري، في تحقيق الفارق الفني في المباراة وكسب النتيجة، لكن دبا الفجيرة لن يستفيد من محترفه الأجنبي البرازيلي دياغو، الموقوف بسبب تراكم الإنذارات، وسيعاني بعض الغيابات المؤثرة، وأبرزها مدافعه ياسر سالم.

في المقابل يريد «الإمبراطور» تقديم مباراة مختلفة فنياً عن تلك التي قدمها في بداية الموسم، لاستعادة جمهوره ومكانته بين أندية دوري الخليج العربي، والخروج من منطقة القاع بالسرعة الممكنة، ما يعني أنه سيلعب بشعار الفوز، متسلحاً بعودة ثنائي المنتخب الوطني خميس إسماعيل وعلي سالمين، ومحترفيه البرازيليين، خصوصاً بعد عودة ليوناردو مينديز إلى صفوفه.

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت لمصلحة الوصل بثلاثية نظيفة.

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