60 ثانية حول أهمية التزام الأهل بإجراءات السلامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع شركة النابوده للسيارات، فيديو توعوياً يستهدف أولياء الأمور وكل أفراد المجتمع، ويركز على أهمية الالتزام باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال في المركبات، وربط أحزمة الأمان أثناء القيادة، وكيف أنها تعد سلوكاً تربوياً تتوارثه الأجيال جيلاً بعد آخر.

وخلال 60 ثانية، يجسد الفيديو أهمية التزام الأهل بإجراءات السلامة داخل المركبة، ودورها في الحد من مخاطر الحوادث المرورية، عبر لقطات مؤثرة تعكس قوة النسيج الاجتماعي والتماسك الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل الكثير من القيم المجتمعية.

وتدور مشاهد الفيديو حول أب وأم يحرصان بشكل كبير على سلامة طفلهما، ويترجمان هذا الحرص من خلال استخدام المقاعد المخصصة للأطفال في السيارة منذ ولادة الطفل، وحتى بلوغه السن المناسبة لاستخدام حزام الأمان، وحثه على ربط الحزام قبل أن تتحرك المركبة، وتذكيره بذلك في كل مرة. وعندما تتعرض العائلة إلى حادث مروري في أحد الأيام، يتبيّن للمشاهد أهمية تكرار النصيحة المكتسبة من ولي الأمر في كل مرة: "حزام الأمان". وفي تحول سريع ينقل الفيديو المشاهدين عبر الزمن إلى المستقبل، عندما تتبدل الأدوار ويؤكد الإبن الذي يقود السيارة حرصه على سلامة والديه من خلال حثهم على ربط حزام الأمان.

شاهد الفيديو: