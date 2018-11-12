وداعاً للنايلون.. جوارب نسائية من الأعشاب

المصدر: إنينجين (ألمانيا) - د.ب.أ

تطوّر الباحثة الألمانية أندريا كروس، تقنية تستهدف إنتاج الجوارب النسائية من مواد عضوية، بدلاً من استخدام النايلون المصنوع من اللدائن غير العضوية، إذ ترى الباحثة أن المرأة في المستقبل تستطيع ارتداء جوارب مصنوعة من الأعشاب، أو جذور نبتة الهندباء البرية أو لفائف الخبز القديمة، وذلك باستخدام «مصفاة حيوية» تحوّل مواد خاماً مصنوعة من النباتات إلى لدائن حيوية.

وترأس كروس قسم تقنيات التحويل للموارد المتجددة في جامعة هوهنهايم الألمانية. وطورت مع فريقها البحثي نموذجاً أولياً لمصفاة حيوية في أحد المجازر القديمة بالقرب من إحدى المزارع في مدينة إنينجين بولاية بادن فورتمبرج التي تدير فيها الجامعة مركزاً بحثياً.

وفي هذا المركز البحثي يتم تكسير النبات المعروف باسم القصب الصيني، واستخدامه في إنتاج مادة لتكون بديلاً للمواد الخام التي يتم تصنيعها اعتماداً على الوقود الأحفوري مثل النفط الخام.