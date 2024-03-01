«شهر القراءة» يبدأ من بيت الحكمة حكاية جديدة

كشفت وزارة الثقافة عن جدول فعالياتها الخاص بالشهر الوطني للقراءة الذي ينطلق خلال مارس من كل عام، ويُعدّ أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تترجم رؤية دولة الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلّف في وزارة الثقافة، شذى الملا، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، في بيت الحكمة بالشارقة «وضعت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بناء الإنسان في صدارة اهتماماتها، وأطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التنموية الطموحة التي تصبّ في مصلحة النهوض بقدرات الفرد في المجتمع، بما يخدم تطوير فكره ومعارفه، ودعمه بالمزيد من الخبرات والمعارف التي تقوده لأن يكون عنصراً فاعلاً وقادراً على خدمة بلاده ومجتمعه في المستقبل، ومن بين أبرز تلك المبادرات (شهر القراءة الوطني)، الذي يُعدّ فرصة مثالية لتكريس ثقافة المطالعة، وجعلها عادة يومية أصيلة في نفوس جميع أفراد المجتمع».

وأضافت: «تحرص الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالشأن الثقافي على ترجمة رؤية الدولة وقيادتها في الاستفادة من هذا الشهر في سبيل ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، إذ عملنا على استكمال سلسلة المشروعات والمبادرات الثقافية التي أطلقتها حكومة الدولة، ليكون (شهر القراءة) المناسبة الأمثل لتطبيقها على أوسع نطاق».

وأوضحت الملا أن «الوزارة خصصت لهذا العام برنامجاً ثقافياً متكاملاً نسعى من خلاله لأن نستفيد من كلّ التجارب والخبرات السابقة، بما يهدف إلى بناء نموذجٍ حضاري يُحتذى في مجال القراءة والمعرفة».