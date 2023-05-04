«أبوظبي للكتاب 32».. احتفاء بالثقافة والإبداع والاستدامة

تحتفي الدورة 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بالاستدامة، وتستضيف الدورة الجديدة من المعرض الذي يقام من 22 حتى 28 من مايو الجاري، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، نخبة من كبار الأدباء والمفكرين والناشرين من حول العالم.

ويحتفي المعرض هذا العام بمفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة». وسيشهد المعرض مبادرات وفعاليات وندوات متنوعة تهدف إلى تسليط الضوء على طرق الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتستضيف دورة هذا العام مجموعة متنوعة من كبار الشخصيات والأدباء والناشرين وصنّاع المحتوى، ليقدّموا جدولاً متكاملاً من الفعاليات المتنوعة التي تُلبي تطلعات الجمهور، وتشمل خمسة محاور أساسية تغطي البرنامج الثقافي: برامج الفنون الإبداعية، برامج الأطفال والناشئة، والبرامج المهنية المتخصصة، فضلاً عن برامج الشركاء.

وسيشهد الجمهور تنوّعاً واضحاً في برنامج المعرض الذي يضم أركاناً متعددة ومنصتين للجلسات الثقافية، تقدم كل منهما مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية والندوات والأمسيات الشعرية التي تستضيف نخبة من ألمع الأسماء في عالم الفكر والأدب والإعلام، ومنصات متعددة لتواقيع الكتب.

• فعاليات وندوات تسلط الضوء على طرق الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.