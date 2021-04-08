سلطان الضيط: مسيرتي انطلقت من أبوظبي إلى العالم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّج قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، الشاعر سلطان الضيط من السعودية ببردة وخاتم إمارة الشعر ولقب برنامج أمير الشعراء في نسخته التاسعة.

حضر التتويج نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عيسى سيف المزروعي، ومدير أكاديمية الشعر، سلطان العميمي، وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج (الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، الدكتور عبدالملك مرتاض).

واختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث بثت حلقاته الـ10 المباشرة على الهواء، وتألقت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز في تقديمة، حيث انطلقت منافساته في الثاني من فبراير الماضي على مسرح شاطئ الراحة وعبر قناة بينونة وقناة الإمارات.

20 نجماً كتبوا بدايات الرحلة و6 نجوم من خمس دول صاغوا فصولـها الختامية على مسرحِ شاطئ الراحة، وانطلق نهائي الحلم وآخر محطات أمير الشعراء للموسم التاسع، بمشاركة كل من: الشاعر السيد خلف أبوديوان من مصر، الشاعرة زينب جبار من العراق، الشاعر سلطان الضيط من السعودية، الشاعر عمر الراجي من المغرب، الشاعر محمد المامي من موريتانيا، الشاعرة حوراء الهميلي من السعودية، الذين قدموا روائع شعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم.

وقال الشاعر سلطان الضيط من السعودية، الفائز بلقب أمير الشعراء للموسم التاسع، إن مشواره الشعري انطلق اليوم من أبوظبي إلى العالم، حيث أن هذه بداية الطريق في مسيرته الأدبية وأول خطوة في مسيرة المليار خطوة الشعرية. وأعرب الضيط عن سعادته بفوزه باللقب ومتابعته لمسيرة الشعراء الثلاثة الذين سبقوه من السعودية للقب أمير الشعراء وليكون الفائز الرابع على التوالي.

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