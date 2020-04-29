بالفيديو ..«حجر قرائي».. حكواتية تثري مخيلة الناس في دبي

المصدر: ديانا أيوب ■دبي

في مبادرة تدعو من خلالها الجميع إلى استثمار فترة العزل المنزلي بشكل مفيد،

تطلّ الكاتبة دُجى بن فرج، من عوالم الروايات وكتب الأطفال، على الجمهور عبر فيديوهات قصيرة تصورها في المنزل، لتقدم لهم ملخصات روايات، أو تقرأ قصصاً للأطفال بأسلوب تشويقي، في مبادرة أطلقت عليها اسم «حجر قرائي»، عبر صفحة خاصة أنشأتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «دُجى والحكاية».

وأكدت دُجى بن فرج، لـ«الإمارات اليوم»، أن فترة الحجر المنزلي فرصة للعودة إلى الكتاب، وقراءة ما كان معلقاً في المكتبة، داعية من خلال مبادرتها إلى قضاء هذه الأيام بين دفات الكتب التي تفصلهم عن الواقع، وتسافر بهم عبر الخيال إلى عوالم مختلفة.

وأضافت: «تبلورت فكرة (حجر قرائي) بمحض المصادفة، فأنا أعمل عن بُعد حالياً، ولدي متسع من الوقت للقراءة، كما لدي مجموعة من الكتب التي لم أقرأها بعد، وخضت هذه التجربة في (تحدي القراءة العربي)، وخلال عام القراءة، إذ كنت أقدم ملخصات عن الكتب التي أقرأها في إذاعة (نور دبي) حيث أعمل».

قالب الحكواتي

أشارت دُجى إلى أنها فكرت في تقديم ملخصات عن الكتب للكبار، وكذلك للأطفال، خصوصاً أنهم يدرسون عن بُعد، وقد يشعرون بالملل، لافتة إلى أنها تقرأ القصص الخاصة بالأطفال لابنها (قاسم)، الذي يساعدها في تركيز الضوء خلال التصوير، وكذلك في تثبيت الإطار الخاص بالصورة، ويضع لها الموسيقى المرافقة لقراءة القصة، كما أنها حين تقرأ تنظر إلى ابنها، وترصد ردود فعله وتفاعله، لتستشعر منه متى يجب أن تتقدم أكثر في القصة.

تجربة «حجر قرائي»، التي تقدمها دُجى في قالب الحكواتي، متنوعة وتحمل العديد من الكتب، تختارها صاحبة المبادرة، من خلال الكتب الشهيرة لأهم المؤلفين العرب والأجانب، وموجّهة إلى الصغار والكبار أيضاً، لتقدم حكايتها الخاصة مع الكتب.

ونوّهت بأنها ستعطي المتلقي الخيار لتحميل الكتاب وقراءته في ختام الفيديو، إذ ستعرض للمشاهدين المواقع التي تتوافر فيها الكتب.

وذكرت بن فرج أن المبادرة هي امتداد لما قدمته خلال عام القراءة، وكذلك تحدي القراءة العربي، فهي مولعة بالكتب، ومن خلال المبادرة ستحرص على أن يكون الفيديو جاذباً وقصيراً.

ترتحل الإعلامية مع عالم الكتب إلى عوالم كثيرة، ففي ظل العزل المنزلي المطبق في معظم دول العالم، يريد كثيرون الهروب من الواقع، وهذا الهروب لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الخيال، ومن خلال الكتاب الذي نعيش من خلاله واقعاً آخر في فترة زمنية مغايرة، ولذا فالتوجه إلى الكتاب هو بمثابة علاج نفسي، وفرصة لإعادة علاقة الإنسان بالكتاب، وكذلك إثراء للخيال والمدارك اللغوية، سواء بالعربية أو اللغات الأجنبية.

ونصحت بن فرج بتنويع النشاطات خلال فترة العزل المنزلي، كي يمر اليوم بسلاسة، بعيداً عن النظرة غير المتفائلة. وقالت إنها ستبتعد عن الكتب السوداوية، لكنها ستتطرق إلى التي تتحدث عن الأوبئة، منها «الطاعون» لألبير كامو، و«الحب في زمن الكوليرا» لغابرييل غارسيا ماركيز، معتبرة أن الناس تريد أن تقرأ هذه الكتب، بسبب وجود الرغبة في التعرف إلى المشكلة، وكيفية التعايش مع الأوبئة من منظور آخر.

فكرة قديمة

المعايير التي تختار من خلالها بن فرج الكتب وتقرأها للجمهور، فتقوم على وجود الحكمة في قصص الأطفال، إلى جانب اختيارها قصصاً تتسم بالواقعية أو التي هدفها التسلية، مؤكدة أنها لا تتوجه إلى فئة عمرية معينة من ضمن صغار السن. كما أنها تختار كتب الكبار وفقاً للمكانة المهمة التي تحملها في الأدب العربي أو الغربي.

تصور الكاتبة يومياً أكثر من فيديو وتعرضها على صفحة خاصة أطلقت عليها اسم «دُجى والحكاية»، وهذه الصفحة ستستمر حتى ما بعد انتهاء العزل المنزلي، فهي فكرة قديمة كانت تريد تنفيذها وستستمر من خلالها بطرح الكتب التي تحبها.

«أخيراً وجدت أمي»

هذا الشغف بالقراءة والكتابة توجته دجى بن فرج بإصدار لها حمل عنوان «أخيراً وجدت أمي»، وتعمل حالياً على مجموعة من الكتابات المعلقة، فلديها العديد من الأفكار لكتب للأطفال، وقد أنجزت ثلاثة منها، بالإضافة الى أنها تنقح حالياً مجموعة قصصية تتحدث عن تجربتها مع مرض السرطان.

حلم الابن

أكدت دُجى بن فرج أنها تشجع ابنها على القراءة من خلال القراءة له، مشيرة إلى أنه يحلم بلقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولذا تشجّعه على قراءة 50 كتاباً لخوض تجربة «تحدي القراءة العربي» ولقاء سموّه.

وأضافت أن «هناك العديد من الطرق لترغيب الأطفال في عالم الكتاب»، لافتة إلى أنهم بعيدون عن القراءة بسبب التكنولوجيا بالطبع، ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد، فهناك العديد من الأزمات في عالم النشر والنص والفكر، إذ يجب أخذ مستوى إدراك الطفل في الحسبان، فكثير من الخيال في الكتابة لا يتناسب مع الإدراك الكبير والمتطور للأطفال.

دُجى بن فرج:

- «خضت التجربة في (تحدي القراءة)، وقدمت ملخصات عن الكتب في إذاعة نور دبي حيث أعمل».

- «المبادرة ستتواصل بعد انتهاء العزل، فهي فكرة كنت أريد تنفيذها، وسأستمر في طرح الكتب التي أحبها».

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