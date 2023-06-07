السعودي محمد آشي.. أول مصمم خليجي ينضم لاتحاد الأزياء الراقية

أعلن مصمم الأزياء السعودي محمد آشي، انضمامه إلى اتحاد الأزياء الراقية (هوت كوتور) الفرنسي، ليصبح بذلك أول مصمم أزياء من دولة خليجية ينضم إلى هذا الاتحاد المرموق.

وسيُنظم في السادس من يوليو المقبل أول عرض أزياء لماركته «آشي استوديو»، ضمن العروض الرسمية لأسبوع الموضة في باريس.

وقال آشي في بيان، إن «هذا التطوّر هو أهم ما حصل في مسيرتي»، مضيفاً: «هذا التقدير مؤثر جداً ويوفر لي فرصة لمشاركة ما أنا عليه مع الجمهور».

وسبق لآشي أن وقّع تصاميم لنجمات كثيرات على السجادة الحمراء، بينهنّ ديبيكا بادوكون وبيونسيه وليدي غاغا. وأطلق علامته للأزياء في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2007، ثم نقل مقر عمله إلى باريس عام 2018.

وفي مقابلة سابقة له مع «وكالة فرانس برس»، أشار آشي إلى أنه لم يتطرق إلى جنسيته مطلقاً، ويرجع الأمر جزئياً إلى الخجل؛ إذ لايزال يفضل عدم التقاط صور شخصية له، لكن الأمر يعود أيضاً إلى حقيقة أن ارتداء الملابس على الموضة الغربية، كان من المحظورات إلى حد كبير في الأماكن العامة.

وقال: «في تسعينات القرن الـ20، كنت مصمم الأزياء السعودي الوحيد، لكنني لم أقل يوماً إنني سعودي. أردت أن تكون الملابس في الواجهة وليس أنا».

وحاز آشي الترحيب والتقدير في السعودية كمستشار لهيئة الأزياء الحكومية التي أُنشئت عام 2020 للمساعدة في تطوير مجال محلي للأزياء.

• سبق لآشي أن وقّع تصاميم لنجمات كثيرات على السجادة الحمراء، بينهنّ ديبيكا بادوكون وبيونسيه وليدي غاغا.