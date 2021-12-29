«دبي للثقافة» تعلن عن ساعات الدوام الجديد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن ساعات الدوام الرسمي للعام الجديد، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، لتنسجم مع نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده مؤخراً، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وستكون ساعات العمل الرسمي في مقرّ دبي للثقافة من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة. وعلى صعيد جميع فروع مكتبات دبي العامة، ستمتد ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً، يوم الجمعة.

في حين ستصبح ساعات الدوام الرسمي في المتاحف التخصصية (متحف المسكوكات ومتحف الشاعر العقيلي) من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً، من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 11:30 صباحاً، يوم الجمعة. كما أكدت الهيئة أنه لن يطرأ أي تغيير يذكر على ساعات الدوام الرسمي في كل من متحفي الاتحاد والشندغة، لتستمر على ما هي عليه، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، من السبت إلى الجمعة، مع الإشارة إلى أنّ متحف الشندغة يغلق أبوابه أمام الزوار يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتتطلع دبي للثقافة إلى عام جديد مليء بالفعاليات الثقافية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة دبي، بمكتباتها ومتاحفها ومعالمها الثقافية، كوجهة مفضلة لجميع عشاق الفنون والثقافة، ومنارةً للتنوع الثقافي.

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