"المسكوف كانت سمكة حبنا".. أصالة من مطعم زوجها فائق حسن بالرياض

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

"أنا وجوزي في مطعم ليالي العراق في بوليفارد الرياض" عبارة أرفقتها أصالة على الفيديو الذي شاركته بالستوري على إنستغرام برفقة زوجها فائق حسن من مطعمه "ليالي العراق" بالرياض.

وبكل عفوية تابعت أصالة كلامها "أنا بمطعم زوجي وزوجي يرجب فيكم هون في سمكة بيشووها بطريقة رائعة اسمها مسكوف هيدي كانت سمكة حبنا أول سمكة أكلناها".

وكلمة المسكوف التي ذكرتها أصالة لا تعتبر نوعًا من أنواع الأسماك، بل هو السمك المشوي على حطب الطرفة والمفعم برائحته، واشتهر سكان العراق بشيّه منذ قديم الزمان.

وكانت أصالة شاركت فيديو يظهر تروفي جائزة Joy Awards ، حيث ستكون الرياض على نوعد غداً مع أكبر احتفال بالشرق الأوسط لتوزيع الجوائز، والذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض في بوليفارد رياض سيتي بمسرح بكر الشدي.

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