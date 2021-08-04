تركي آل الشيخ يقسو على الفنانة أليسا: المملكة لا يطأ ترابها إلا من يستحق

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شهد «تويتر» خلال الساعات الأخيرة، صدامًا كلاميًا بين بين الفنانة اللبنانية إليسا، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ.

بدأ السجال الذي سرعان ماتحول إلى إشكال لفظي، عندما قام احد المعلقين بالطلب من آل الشيخ استضافة أليسا للغناء في السعودية، موسم الرياض الفني قائلا: «أميرة الإحساس تكفي معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا.. والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر».

لتسارع إليسا في التعليق، قائلة: «عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه».

ويبدو أن كلام أليسا كان كافيا لاستفزاز آل الشيخ الذي سارع إلى الرد قائلا، «عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي !». وتابع: «خليها حرة.. المملكة لايستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه».

ووردت إليسا بالقول «بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي»، مُضيفة في تغريدة لاحقة: «أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبًا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة».

ليعقب تركي آل الشيخ، قائلا في تغريدة تالية: «ايوه كذا بوضوح... أحب المملكة وفي الوقت الي بنطلب فيه أنا جاهز».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news