إصابة مذيعة "سي إن إن" كريستيان أمانبور بالسرطان

كشفت المذيعة كريستيان أمانبور، رئيسة المراسلين الدوليين لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، أنها مصابة بسرطان المبيض وتخضع حاليا للعلاج.

وكشفت الإعلامية (63 عاما) ، التى ظلت بعيدة عن البث لمدة شهر تقريبا لعلاج المرض، عن هذا النبأ فى بداية برنامجها التلفزيوني أمس الاثنين، بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" .

وقالت أمانبور: "لقد أجريت عملية جراحية كبرى ناجحة لإزالة (الورم)، وأخضع الآن لعدة أشهر من العلاج الكيميائي .. أنا محظوظة أيضا لأنني لدي تأمين صحي من خلال العمل وأطباء رائعون يعالجونني".

وقد غطت أمانبور، التي تتخذ من لندن مقرا لها، الصراعات في جميع أنحاء العالم خلال فترة عملها في شبكة سي إن إن.

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