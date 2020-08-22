في فضيحة الجامعات.. سجن نجمة أميركية شهرين

المصدر: نيويورك - وكالات

قضت محكمة، أول من أمس، بالحبس شهرين على لوري لوفلين، نجمة المسلسل التلفزيوني «فول هاوس»، وبالحبس خمسة أشهر لزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي، لمشاركتهما في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بالقبول في جامعات أميركية.

واختنق صوت لوفلين (56 عاماً) وهي تعتذر لقاضي المحكمة الجزئية ناتانيل جورتون في بوسطن عن «القرار المريع» الذي اتخذته بأن تحاول مساعدة ابنتيها للحصول على «ميزة غير مستحقة» في مسابقات القبول بالجامعات.

وصدر الحكم على لوفلين وزوجها بعد إقرارهما في مايو الماضي، بالذنب في مخطط احتيالي استهدفا منه ضمان مكانين لابنتيهما في جامعة كاليفورنيا الجنوبية باعتبارهما بطلتين رياضيتين دون أن تكونا كذلك.

وتضمن الحكم، الذي يتناسب مع بنود اتفاق مع الادعاء، تغريم لوفلين 150 ألف دولار وزوجها (57 عاماً) 250 ألف دولار. كما تضمن أن يمضيا 100 ساعة و250 ساعة في الخدمة العامة.

واتُّهم الزوجان بدفع 500 ألف دولار لوسيط لضمان تسجيل ابنتيهما في جامعة كاليفورنيا الجنوبية (يو أس سي). وبتدبير من مخطط العملية وليام سينغر، جرى تقديم الابنتين على أنهما تصلحان لتكونا في فريق الجامعة لرياضة التجديف، رغم أنهما لا تمارسان هذا النشاط.

وحصلت شركة وليام سينغر على 25 مليون دولار في المجموع من أهال يرغبون في تسجيل أبنائهم في جامعات عريقة بينها يال وجورجتاون وستانفورد.

ومن أصل 55 متهماً في هذه الفضيحة، 41 أقروا بذنبهم وصدرت في حق أكثريتهم عقوبات بالسجن بضعة أشهر.

وكانت لوفلين مع الممثلة فيليسيتي هافمان (المعروفة بدورها في «ديسبيريت هاوسوايفز»)، أشهر الضالعين في القضية.



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