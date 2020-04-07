اقتراح مرام عبدالعزيز يثير الجدل.. والممثلة السعودية تردّ

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ردت الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز على الانتقادات التي وجهت لها بعد أن دعت إلى إجراء تجارب الأدوية واللقاحات الجديدة على المساجين، خصوصاً الذين ألقي القبض عليهم في قضايا تمسّ الأمن، موضحة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «تويتر» خلال الساعات الماضية، أن ما قصدته هو أن تجرى هذه التجارب بعد الحصول على موافقة المساجين الذين يقبلون بالمشاركة فيها، ويمكن أن يتم ذلك مقابل منحهم مبالغ مالية أو تخفيض محكوميتهم عن كل تجربة يشاركون فيها.

بينما ردت الممثلة السعودية على الآراء التي طالبتها بالتطوع هي لإجراء هذه التجارب عليها، في تغريدة نشرتها وقالت فيها: «الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولاً أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضاً متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاصاً أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق علي! تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون».

وكانت الفنانة قد أثارت جدلاً بعد نشرها تغريدة قالت فيها: «لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة».