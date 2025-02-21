روائح

يعاني متسوقون انبعاث روائح صرف صحي في مواقف أحد مراكز التسوق، وأشاروا إلى أن هذه الرائحة تكثر خلال الفترة المسائية، خصوصاً في الأيام التي ترتفع فيها رطوبة الجو، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

قيادة

طالب سائقون في إمارات عدة بالدولة، بالنظر في قيادة بعض سائقي الأجرة بطيش وتهور، أو استخدامهم الهاتف المتحرك أثناء القيادة، وعدم ربطهم حزام الأمان، فضلاً عن التجاوزات الخطرة والمفاجئة التي يقومون بها، ما يربك بقية مرتادي الطريق، ويعتبر مخالفاً للنظام المروري.

دراجات

شكا سائقون قيادة أفراد دراجاتهم الهوائية على أطراف الطريق في صناعية العين، كما يسيرون في المسار المحاذي لكتف الطريق، ما يشكل إرباكاً للسائقين الآخرين، وخطورة على حياتهم، نظراً إلى ما قد ينتج عن هذا التصرف من حوادث مرورية لا يحمد عقباها، وطالبوا الجهات المعنية بمواجهة هذه التصرفات من خلال عقوبات مشددة تكون بمثابة رادع للآخرين.

تحويلات

أشاد مستخدمو طرق في إمارة عجمان بإجراء البلدية تحويلات جديدة في منطقة الراشدية، من أجل توفير طرق بديلة للسيارات، حفاظاً على حركة السير، حتى يتم الانتهاء من المشروع الجديد، والجسر الذي تصممه الدائرة للحد من الزحام في الإمارة.

مبادرة

أثنى أفراد على المبادرة الوقفية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة «فلنغرسها خضراء بتبرعك»، التي تهدف إلى زراعة الأشجار حول المساجد، مع فتح المشاركة فيها بالتبرع عبر الموقع الإلكتروني لـ«الأوقاف» بمبالغ مختلفة تبدأ بـ10 دراهم.