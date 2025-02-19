كلاب

رصد البعض، أخيراً، انتشار كلاب ضالة بالقرب من منتزه كشيشة بضاحية الرحمانية في الشارقة، خصوصاً خلال الفترة المسائية، وأشاروا إلى ما تسببه من ذعر وخوف لبعض الأهالي، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

تسول

لاحظ كثيرون انتشار متسولين أمام أبواب المساجد وفي الأسواق، لاستجداء الأهالي والحصول على الأموال من دون أدنى جهد، رغم الجهود الرسمية المبذولة لمواجهة هذا التصرف الدخيل بغرض الاستغلال، وطالبوا الجهات المعنية بتغليظ العقوبة على المتسولين، خصوصاً مع دخول شهر رمضان، وازدحام المساجد والأسواق بالرواد، ما يزيد من فرصة تعرّض الكثيرين لهذا الأمر.

ازدحام

اشتكى سائقون بشارع الميدان في دبي معاناتهم الازدحام اليومي خلال الفترة الصباحية، بسبب وجود إشارة ضوئية تؤدي إلى الانعطاف جهة اليمين باتجاه شارع الخيل، وأشاروا إلى أن الازدحام وقت الذروة يصل إلى الجسر المؤدي إلى فندق الميدان، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

تدخين

يعاني مستخدمو أجهزة الصراف الآلي الموجودة داخل غرف مغلقة، والمنتشرة في إمارات عدة بالدولة، تدخين البعض داخل هذه الغرف أثناء استخدام الصراف، ما يزعج الآخرين ويسبب لهم الضيق، لذا طالبوا المسؤولين في البنوك بتخصيص موظفي أمن لإحكام مراقبة التصرفات غير اللائقة للمستخدمين، ووضع لافتات تحذر من التدخين داخل هذه الغرف.