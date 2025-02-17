إسطبلات

طالب أصحاب مزارع في منطقة «الروية 3»، الجهات المعنية بمراقبة مدى التزام أصحاب الإسطبلات بمعايير الأمن والسلامة، لتفادي وقوع حوادث، خصوصاً أن المتدربين فيها يمارسون ركوب الخيل في الممرات بين المزارع من دون ارتداء سترات إضاءة ليلية، لاسيما أن المنطقة لا تحتوي على إضاءات خارجية، باستثناء إضاءات المزارع.

تمويل

شكا متعاملون في أحد البنوك كثرة الرسائل النصية الخاصة بالتمويل الشخصي التي ترد عبر الهاتف المحمول، في الوقت الذي تظهر تلك العروض على التطبيق البنكي، فضلاً عن الترويج له بأساليب مختلفة.

رقابة

طالب زوار حديقة الممزر في دبي الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة على مستوى النظافة، خصوصاً في ظل الازدحام الكثيف الذي تشهده الحديقة في الأجواء الشتوية الباردة.

تسعير

طالب متسوقون دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بضرورة إلزام أصحاب المشاريع التجارية الإلكترونية المرخصة بتسعير منتجاتهم، لضمان تحقيق الصدقية والشفافية مع العملاء، عوضاً عن طلب التواصل على الخاص لمعرفة السعر.

سيارات

يتسبب صف السيارات أمام نادي الجزيرة في أبوظبي، بمنطقة غير مخططة ولا منظمة، في عشوائية كبيرة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمركبات المتوقفة، من دون الكشف عن هوية مرتكبي تلك الأضرار، وطالب مرتادون الجهات المعنية بالنظر في الأمر.