إهمال

يعاني سكان في مناطق عدة بالدولة وجود الكثير من السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة، ما يشوه المظهر الجمالي، خصوصاً إذا كان المكان في منطقة حيوية يتردد عليها سياح، وأشاروا إلى أن هذا العدد الكبير من السيارات المهملة، يصعّب على القاطنين الحصول على أماكن لصف مركباتهم المستخدمة فعلياً، وقد تكون تلك المواقف المزدحمة بالقرب من المحال التجارية والمولات، ما يزيد من أزمة العثور على أماكن لركن سيارات المتسوقين.

توعية

اقترح قارئ على الجهات المعنية إطلاق حملات لتوعية سائقي خدمات توصيل الطعام بمخاطر القيادة بتهور، وإرشادهم إلى تجنب التنقل بسرعة بين السيارات، ما يؤدي إلى إرباك حركة السير، والتسبب في حوادث مرورية.

تسابق

شكا سكان في مدينة الذيد بالشارقة قيادة بعض الشباب دراجات نارية ذات دفع رباعي على الطرقات العامة، بسرعات عالية، وتجاوزات خطرة بين المركبات، فضلاً عن التسابق الذي يسبّب في كثير من الأحيان حوادث مرورية، ويطالبون الجهات المعنية بمواجهة مثل هذه التصرفات حفاظاً على حياة مستخدمي الطريق.

اقتراح

يقترح قارئ من العين على الجهات المعنية تنظيم فعاليات شتوية صحراوية في مدينة العين، تستقطب السياح من داخل المدينة وخارجها، للاستفادة مما تزخر به المدينة من مقومات سياحية طبيعية عدة، وأماكن صحراوية على جوانب المدينة والأحياء السكنية القريبة.