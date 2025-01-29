صحة

يقترح متعاملون لدى هيئة الصحة في دبي فتح مكاتب للهيئة بالمراكز التجارية، لتخليص معاملات شهادات الميلاد للمواليد الجدد في المستشفيات الخاصة، بدلاً من التوجه إلى المكتب الرئيس للهيئة، من أجل تسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتقليص الزمن، وسرعة الإنجاز.

تقسيط

قال قارئ إنه يتلقى أكثر من ثلاثة اتصالات يومياً من موظفي أحد البنوك، بسبب رغبة الموظفين في تقسيط قيمة مشترياته على بطاقته الائتمانية في البنك، وتعجب من كثرة الاتصال لإجباره على تنفيذ هذا الأمر، وطالب بتقنين الاتصالات بحيث لا تؤذي العملاء.

مخلّفات

يشكو زوّار وممارسو رياضة المشي بمنطقة بحر معيريض في رأس الخيمة، رمي بعض مرتادي الشاطئ زجاجات المشروبات الغازية وعبوات المياه، وغيرها من المُخلفات التي تشوه المنظر العام والجمالي للمكان، وأشاروا إلى ما يسببه الأمر من حوادث وجروح لمرتادي الشاطئ، خصوصاً الأطفال الذين يلعبون بالرمال، لذا ناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية تنظيف الشاطئ باستمرار، وفرض غرامات على المخالفين الذين يتعمدون ترك مخلفاتهم على الشاطئ.

مناشدة

اشتكى سائقون على طرقات عجمان وجود باعة جائلين يبيعون عبوات الماء والفول السوداني، عند التقاطعات والمحال التجارية والإشارات الضوئية، وأشاروا إلى تخوفهم من سلامة المنتجات التي يقدمونها، فضلاً عن إرباكهم حركة المرور، ولفتوا إلى تزايد وجودهم خلال فترتَي الظهيرة والمساء، وناشدوا المسؤولين سرعة التصرف ومنع بيع المنتجات الغذائية بشكل عشوائي على الطرق، ومعاقبة المخالفين.