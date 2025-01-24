95 منتسبة لـ «نِعم النساء» في «إسلامية دبي»

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مركز ند الشبا للنساء، دورة فقهية بعنوان «نِعم النساء»، تقدّمها «مفتي أول» في إدارة الإفتاء، الدكتورة حصة خلفان بن حضيبة، وبحضور لافت وصل عدده، خلال اليوم الأول من انعقاد الدورة، إلى أكثر من 95 من منتسبات المركز، وذلك في إطار سعي المركز إلى تعزيز الوعي الشرعي بين النساء وتمكينهن من أداء عباداتهن بشكل صحيح، وتفقههن فيها.

وتنظم دورة «نِعم النساء» كل أربعاء خلال عام 2025 من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12 ظهراً، وتهدف إلى تعليم النساء الأحكام الفقهية، مثل الطهارة والصلاة والصيام، وغيرها من الأحكام التي يجب على المسلم تعلمها وعدم الجهل بها.

وتأتي هذه الدورة استلهاماً من قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «نِعْمَ النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهنّ الحياء أن يتفقهن في الدين» (صحيح مسلم)، إذ تسعى الدائرة من خلالها إلى تقديم العلم الشرعي للنساء بطريقة ميسرة وشاملة، وإثراء معرفتهن بأحكام العبادات التي لا يُعذر المسلم بجهلها، وتسعى الدائرة إلى توفير بيئة تعليمية لتمكين المرأة الإماراتية وتزويدها بالمعرفة الشرعية اللازمة، وتعزيز مكانتها في المجتمع ودعم دورها الفاعل في بناء المستقبل.