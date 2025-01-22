حطب

لاحظ مرتادو المناطق البرية (الكشاتة) ارتفاع أسعار الحطب، خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع موسم الرحلات البرية والتخييم، وأشاروا إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الحطب بين منافذ البيع، وطالبوا بتوحيد الأسعار وعدم زيادتها بسبب الإقبال الكبير على الرحلات البرية، خصوصاً في الفترة المسائية وفي أيام الإجازات الأسبوعية.

مواقف

طالب سكان بمنطقة الجداف في دبي الجهات المعنية بالنظر في أمر تخصيص مواقف نظامية في المنطقة، بدلاً من الوقوف العشوائي للمركبات في الساحات الرملية والقريبة من الطرق الفرعية والرئيسة في المنطقة.

صيدلية

لاحظ قارئ أن مراجعين لصيدلية مستشفى خاص في عجمان يضطرون إلى الانتظار فترات طويلة، تصل أحياناً إلى نحو نصف ساعة، قبل إنجاز معاملاتهم، وطالب إدارة المستشفى بإيجاد حل لهذا الأمر حرصاً على راحة المرضى وعدم تضييع أوقات المتعاملين.

خدمة

أبدى مقيم في عجمان شكره وتقديره لـ«كهرباء عجمان» التي أعادت الخدمة إليه خلال دقائق معدودة عقب تسديد الفواتير المستحقة عليه، رغم إبلاغه عبر رسالة نصية بأن عودة الخدمة إليه ستكون خلال ساعتين من سداد الفواتير المتأخرة.

عروض

يتلقى قراء عروض عمل عبر تطبيق «واتس أب» من أرقام غير معروفة، تطلب إرسال أرقام اتصال وعناوين بريد إلكتروني من أجل إرسال عقود عمل مزعومة، وأشاروا إلى خوفهم من احتمالية أن تندرج تلك الممارسات ضمن عمليات الاحتيال الإلكتروني، وطالبوا الجهات المسؤولة باتخاذ اللازم.