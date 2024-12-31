«بيت الخير» تُسعد الأيتام المتميزين برحلة عمرة

نظمت جمعية «بيت الخير» حزمة من الفعاليات بمناسبة عطلة الشتاء المدرسية، أهمها رحلة العمرة التي خصصتها للأيتام المتفوقين، واستمرت 10 أيام، وشملت زيارة المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، لتثقيفهم وإسعادهم والترفيه عنهم بعد أشهر الجد والدراسة التي حققوا خلالها أفضل النتائج، وشهد عام 2024 اهتماماً لافتاً من «بيت الخير» بالأيتام الذين ترعاهم، وعددهم 903 أيتام مواطنين، ينتمون لـ361 أسرة، ويكفلهم 495 كافلاً، حيث تدير شؤونهم شعبة كفالة ورعاية الأيتام التي تنسق مع أسرهم وكفلائهم، وتهتم بشؤونهم المختلفة سواء في المنزل أو المدرسة، كما تقوم بإدارة جميع النشاطات الخاصة بهم بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.

وتدخل رحلات العمرة ضمن مشروع «إسعاد الأيتام» الذي ينفق سنوياً نحو مليون درهم، لتضاف إلى الدعم النقدي والغذائي الذي تقدمه «بيت الخير» لأسر الأيتام بشكل شهري، والذي تزيد قيمته على ثمانية ملايين درهم سنوياً، وتهتم الجمعية بتنظيم فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأيتام، بهدف إسعادهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعميق انتمائهم لوطنهم ومجتمعهم، حيث نظمت هذا العام رحلات ترفيهية متنوعة على مدار العام، أبرزها زيارة إلى مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ثم رحلة «سكي دبي الإمارات مول»، وكذلك رحلة إلى مدينة «كيدزانيا» في دبي مول، إضافة إلى اصطحاب الأيتام في رحلة ترفيهية إلى «AYA» في وافي مول، و«دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية في دبي مول، كما نظمت ورشة تثقيفية بالتعاون مع بلدية دبي في مدينة الطفل بحديقة الخور، وغيرها من الفعاليات والنشاطات المفيدة.