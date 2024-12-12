«مطوعة الفريج» تعزز المعرفة الدينية لأكثر من 1200 دارسة

حققت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من خلال مبادرة «مطوعة الفريج» منذ انطلاقها في 15 أكتوبر الماضي، إقبالاً غير مسبوق، من خلال تسجيل مئات المشاركين من مختلف الفئات العمرية في الحلقات التوعوية، لتعزيز المعرفة الدينية والوعي بالقيم الإسلامية، ومواكبة تطلعات المجتمع نحو تعليم ديني شامل ومتاح للجميع.

وكشفت الإحصاءات الأولية لهذه المبادرة تسجيل عدد كبير من المشاركات من مختلف الفئات، إذ استقطبت منذ انطلاقها عدداً ملحوظاً من الدارسات بمختلف الأعمار والمستويات التعليمية، وصل إلى أكثر من 1200 دارسة، حيث تم تسجيلهن في مختلف المناهج والحلقات المقررة لهذه المبادرة، صباحاً ومساءً، خلال أيام الأسبوع، سواء الحضورية أو الافتراضية، وبلغ عدد منتسباتها أكثر من 720 دارسة عن بُعد.

وتدعم المبادرة فريقاً مكوناً من 15 معلمة من المؤهلات اللواتي يسعين جاهدات لنقل المعرفة الشرعية بأسلوب مبسط وشامل، حيث تم تدريبهن خصيصاً لتلبية احتياجات الطلاب، وتقديم مناهج تعليمية تناسب كل الأعمار والفئات، من الصغار إلى كبار السن، وتوفير حلقات خاصة بكبار السن وأصحاب الهمم، وتوفر بيئة تعليمية مريحة تراعي احتياجاتهم الخاصة، مع استخدام طرق تدريس مخصصة، وأساليب تعليمية مبتكرة، تراعي المتطلبات الفردية لكل فئة.